Präsident Ilham Aliyev legt den Grundstein für erstes Wohngebäude in Aghdam VIDEO

Aghdam, 28. Mai, AZERTAC

Am Freitag, dem 28. Mai hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Rahmen seines Besuchs in der Stadt Aghdam an der Zeremonie zur Grundsteinlegung für das erste Wohngebäude in Aghdam teilgenommen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.