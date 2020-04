Präsident Ilham Aliyev macht sich mit Verlauf von Bauarbeiten an Wohngebieten für 3.042 Binnenvertriebene vertraut VIDEO

Abscheron, 24. April, AZERTAC

Die Bauarbeiten an Wohngebieten in der Abscheron Region für 3.042 Binnenvertriebene, die sich vorübergehend in den Wohnheimen in der Stadt Sumgayit angesiedelt haben, gehen weiter.

Präsident Ilham Aliyev machte sich heute mit dem Verlauf von Bauarbeiten vertraut, wie AZERTAC mitteilte.