Präsident Ilham Aliyev nahm an informellem Treffen der GUS-Staatschefs in Moskau teil

Moskau, 27. Dezember, AZERTAC

In der Residenz des russischen Präsidenten in Nowo-Ogarjowo bei Moskau fand ein informelles Treffen der GUS-Staatsoberhäupter statt, wie AZERTAC berichtet.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls am Treffen teil.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßte den Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Dann ließen sich die GUS-Staatschefs fotografieren.

Anschließend fand ein inoffizielles Treffen der GUS-Staatsoberhäupter statt.

Die GUS-Staatschefs hielten eine Rede bei dem Treffen.

In seiner Rede sprach der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev die im laufenden Jahr im GUS-Raum in Richtung des Integrationsprozesses getanen Arbeiten, sowie den Handel zwischen Aserbaidschan und GUS-Staaten an und sagte, das Handelsvolumen innerhalb der GUS im laufenden Jahr gewachsen sei. Die Steigerung des Warenumsatzes sowie die gegenseitige Investitionen spielen eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen den Ländern. Die im GUS-Raum herrschenden positiven Tendenzen haben zur weiteren Verbesserung der Beziehungen in den Bereichen Handel und Wirtschaft einen wesentlichen Beitrag geleistet, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Russland spielt eine zentrale Rolle in der GUS. Unter Ihrer Führung hat Russland große Fortschritte in der sozioökonomischen Entwicklung erzielt. Russland hat einen ausgezeichneten Ruf in der internationalen Arena und spielt heute eine der führenden Rollen in den internationalen Angelegenheiten. Unter Ihrer Führung ist die politische Stabilität in Russland gesichert. Diese Stabilität basiert auf einem öffentlichen Konsens, sagte Staatspräsident Ilham Aliyev. Der aserbaidschanische Präsident ist sicher, dass das russische Volk bei bevorstehenden Präsidentschaftswahlen die richtige Wahl treffen wird und es in Aserbaidschan kein Zweifel besteht. Aserbaidschans Präsident sprach zugleich die erfolgreiche Entwicklung der russisch-aserbaidschanischen bilateralen Beziehungen an und wies darauf hin, dass diese Beziehungen eine strategische Partnerschaftsebene erreicht haben. Diese Beziehungen haben eine größere Wachstumsdynamik, sagt er.

Es ist unmöglich, ohne sozialpolitische Stabilität Fortschritte zu erzielen. Heute ist Russland ein stabilisierender Faktor. Natürlich möchte ich noch einmal sagen, dass wir als nächste Nachbarn, Freunde und Partner die Prozesse in Russland mit großem Interesse verfolgen. Leider werden in vielen Fällen die Normen des internationalen Rechts nicht eingehalten. Manchmal wird es grob verletzt. So ist die Weltordnung verletzt. Ihr persönliches Engagement für die Normen des Völkerrechts weckt große Hoffnungen darauf, dass in allen Ländern, die unter der Verletzung des Völkerrechts leiden, die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden wird, so Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev.

Anschließend wurde im Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein offizieller Empfang zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter gegeben.