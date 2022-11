Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben von Botschafter Libyens entgegen VIDEO

Baku, 24. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 24. November den neuen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des libyschen Staates in Aserbaidschan, Ali Salem Nasser, zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens empfangen.

Nachdem Präsident Ilham Aliyev das Beglaubigungsschreiben entgegengenommen hatte, unterhielt er sich mit dem Botschafter.

Der Präsident sagte, dass Aserbaidschan und Libyen immer Freunde gewesen seien und ihre gemeinsamen Interessen immer geschützt hätten.

Die beiden Länder unterstüzen sich gegenseitig in allen Angelegenheiten im Rahmen der internationalen Organisationen, fügte das Staatsoberhaupt. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, Libyen habe Aserbaidschan in der armenisch-aserbaidschanischen Frage sowohl während der Besatzungszeit, als auch nach der Okkupation immer unterstützt. Der Staatschef fügte hinzu, dass diese Unterstützung auch im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zu spüren sei, und dankte der libyschen Seite dafür.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seine Teilnahme an der 31. Sitzung des kürzlich in Algerien abgehaltenen Gipfels der Arabischen Liga und betonte, dass er in seiner Rede bei dieser Veranstaltung den aktuellen Stand und die Aussichten für die Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Aserbaidschan angesprochen habe. Präsident Ilham Aliyev sagte, die Einladung Aserbaidschans zu diesem Gipfel als Ehrengast zeige einmal mehr die Haltung der arabischen Welt gegenüber Aserbaidschan.

Der aserbaidschanische Präsident verwies auf die Bedeutung der Ausweitung der bilateralen Beziehungen, insbesondere der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Energie.

Der Botschafter bedankte sich für freundliche Worte und übermittelte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des Vorsitzenden des libyschen Präsidialrats, Mohammed Younes al-Menfi.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße von Mohammed Younes al-Menfi und bat den Botschafter, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.

Botschafter Ali Salem Nasser versicherte, er werde während seiner Amtszeit keine Mühen scheuen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern weiter zu stärken. Der Botschafter wies auf die Wichtigkeit der Koordinierung und des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit sowohl im bilateralen Format, als auch im Rahmen der internationalen Organisationen hin.