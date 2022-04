Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben von neuem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Aserbaidschan entgegen VIDEO

Baku, 19. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 19. April hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den in Aserbaidschan neu ernannten Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed Al Blushi, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Der Botschafter überreichte Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Das Staatsoberhaupt unterhielt sich dann mit dem Botschafter.

Der Präsident hob hervor, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in politischen, wirtschaftlichen, Investitions- und anderen Bereichen erfolgreich entwickeln.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein Telefongespräch mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, dem stellvertretenden Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, und wies auf die Wichtigkeit der weiteren Verstärkung gemeinsamer Bemühungen zum Ausbau der Zusammenarbeit hin.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte bei dem Treffen an die Grundsteinlegung für das 230-MW-Solarkraftwerk “Garadagh“ im März des laufenden Jahres in Aserbaidschan, das von der Firma “Masdar“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut werden soll. Der Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Anlage bis Ende des kommenden Jahres in Betrieb gesetzt werden soll.

Präsident Ilham Aliyev sah die Umsetzung dieses Projekts als gutes Beispiel für die Gewährleistung gegenseitiger Interessen und Chancen.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass angesichts der engen politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die Umsetzung einer zukünftigen gemeinsamen Wirtschaftsagenda, einschließlich der Gründung von Joint Ventures, der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten und der Teilnahme an verschiedenen anderen Projekten, dazu dienen können, das bestehende Potenzial Möglichkeiten zu maximieren Potenzial.

Präsident Ilham Aliyev brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Besuch von Sultan Ahmad Al Jaber in unserem Land erfolgreich und fruchtbar sein würde.

Der Gast bedankte sich für freundliche Worte und überbrachte die Grüße und besten Wünsche des Vizepräsidenten und Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate, des Emirs von Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, und des Kronprinzen von Abu Dhabi, des stellvertretenden Oberbefehlshabers der Vereinigten Arabischen Emirate Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und gute Wünsche und bat den Botschafter, seine Grüße an Mohammed bin Rashid Al Maktoum und Mohammed bin Zayed Al Nahyan zu übermitteln.

Der Gast betonte, dass Mohammed bin Zayed Al Nahyan die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hoch einschätzt, die Bedeutung dieser Beziehungen besonders betont und beabsichtigt, unsere Partnerschaft weiter zu stärken.