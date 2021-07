Präsident Ilham Aliyev nimmt an Zeremonie zur Übergabe von Wohnungen und Autos an Märtyrerfamilien und Kriegsinvaliden teil VIDEO

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 14. Juli nahm der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an einer Zeremonie zur Übergabe von Wohnungen und Autos an Märtyrerfamilien und Kriegsinvaliden in der Siedlung Khojasan im Bezirk Binagadi von Baku teil.

Das Staatsoberhaupt traf sich mit den Familien von Märtyrern und Kriegsinvaliden.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede bei der Zeremonie.