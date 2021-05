Präsident Ilham Aliyev pflanzt Bäume im Waldpark in der Stadt Aghdam

Aghdam, 28. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 28. Mai im Rahmen seines Besuchs in der von der Besatzung befreiten Region Aghdam im Waldpark in der Stadt Aghdam Bäume gepflanzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.