Präsident Ilham Aliyev spendet sein Jahresgehalt für Coronavirus-Bekämpfung

Baku, 22. März, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sein jährliches Gehalt dem Fonds zur Coronavirus-Bekämpfung zur Verfügung gestellt, wie AZERTAC berichtete.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass per Dekret von Präsident Ilham Aliyev vom 19. März 2020 in Aserbaidschan ein Unterstützungsfonds zur Coronavirus-Bekämpfung eingerichtet worden ist. Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus-Infektion in der Republik Aserbaidschan zu verhindern und Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus finanziell zu unterstützen.

In der Anfangsphase stellte man dem Fonds 20 Millionen Manat (ca.10. Millionen Euro) bereit.

In Aserbaidschan werden derzeit weitere Maßnahmen ergriffen, entsprechende Entscheidungen getroffen, um die Bürger vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen.