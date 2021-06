Präsident Ilham Aliyev spricht per Videokonferenz auf der 74. Sitzung der Weltgesundheitsversammlung VIDEO

Baku, 31. Mai, AZERTAC

In einem Zeitraum vom 24. bis 31. Mai fand in einem Videoformat die 74. Sitzung des Entscheidungsgremiums der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Weltgesundheitsversammlung (WHA) zum Thema “Coronavirus-Pandemie“ statt.

Auf Einladung von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde heute bei der Abschlusszeremonie der Tagung eine Erklärung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Videoformat präsentiert.

Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan, Kasachstan, Afghanistan, Argentinien, Malaysia, Australien und Bhutan hielten als Ehrengäste Reden.