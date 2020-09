Präsident Ilham Aliyev stellt 10,05 Millionen Manat für Straßenbau im Khatai Rayon von Baku bereit

Baku, 18. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, gab heute (am Freitag) einen Erlass über zusätzliche Maßnahmen zur Fortsetzung der Rekonstruktion der Straßen im Khatai Rayon von Baku heraus, wie AZERTAC mitteilte.

Nach diesem Erlass wurden für den Wiederaufbau einer Reihe von Straßen in jenem Stadtbezirk der Hauptstadt der Aserbaidschanischen Staatlichen Agentur für Automobilstraßen 10,05 Millionen Manat bereitgestellt.

In der Hauptstadt sowie in den Stadtbezirken und Siedlungen von Baku und in den Regionen des Landes werden die Arbeiten in Richtung der weiteren Verbesserung des Straßennetzes des Landes fortgesetzt.