Präsident Ilham Aliyev stellt 21,3 Millionen Manat für Straßenbau in Goranboy bereit

Baku, 12. Februar, AZERTAC

Nach einem neuen Erlass des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev vom 11. Februar wurden den Straßenbauarbeiten im Rayon Goranboy Geldmittel zur Verfügung gestellt.

Im Erlass ist der Bau der Automobilstraße Gizilhajili–Goranboy–Goran–Rahimli–Veyisli–Gazanbulag–Borsunlu vorgesehen, wie AZERTAC mitteilte.

Zu diesem Zweck stellte man der Aserbaidschanischen Staatlichen Agentur für Automobilstraßen 21,3 Millionen Manat (ca. 10,65 Mio. Euro) bereit.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Jahre 2018 in Aserbaidschan insgesamt 2000 Kilometer lange neue Straßen gebaut wurden. Seit 2004 bis heute wurden insgesamt landesweit 15.000 lange Kilometer Straßen gebaut. Aserbaidschan rangierte 2018 beim Indikator “Qualität der Straßeninfrastruktur“ an erster Stelle unter GUS-Ländern.