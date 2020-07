Präsident Ilham Aliyev stellt Geldmittel für Bau neuer Schulgebäude in Gabala, Gobustan und Scheki bereit

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat einen Erlass über den Bau von neuen Schulgebäuden im Dorf Zaraghan in der Region Gabala, im Dorf Tekle Mirzababa in der Region Gobustan und in der Stadt Scheki unterzeichnet.

AZERTAC zufolge stellte man dem Bildungsministerium in der Anfangsphase 4,5 Millionen Manat für den Bau neuer Schulgebäude in jenen obenerwähnten Regionen bereit.