Präsident Ilham Aliyev stellt Geldmittel für Entwerfen und Bohren 18 artesischer Brunnen in Schamkir Region bereit

Baku, 3. März, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat am Dienstag, dem 3 März einen Erlass über das Entwerfen und Bohren von 18 artesischen Brunnen in den 15 Siedlungen in der Schamkir Region unterzeichnet.

Für diesen Zweck stellte man der offenen Aktiengesellschaft für Melioration und Wasserwirtschaft 1,26 Millionen Manat bereit, wie AZERTAC berichtete.

Ziel ist es, den Bedarf von Ackerfeldern und der Bevölkerung jener Region an Trinkwasser zu decken.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Schamkir eine der landwirtschaftlich entwickelten Regionen des Landes ist.