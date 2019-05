Präsident Ilham Aliyev stellt für Bau von Bürgerservice “ASAN xidmət” in Kurdamir 20 Millionen Manat bereit

Baku, 20. Mai, AZERTAC

Per Dekret von Präsident Ilham Aliyev wird ein weiterer bürgerfreundlicher Service im Bezirk Kurdamir gebaut werden, wie AZERTAC mitteilte.

Zu diesem Zweck stellte Präsident Ilham Aliyev der staatlichen Agentur für den öffentlichen Dienst und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan 20 Millionen Manat (ca. 10 Millionen Euro) bereit.

ASAN xidmət ist eine staatliche One-Stop-Shop-Einrichtung des öffentlichen Dienstes in Aserbaidschan. In der Hauptstadt sowie in anderen Städten und Regionen des Landes wurden bisher 15 ASAN-Zentren gebildet. In jenen Zentren werden verschiedenartige Verwaltungsdienstleistungen von der Erteilung von Personalausweisen, über Verlängerung von Führerscheinen, Grundstücksbeurkundungen bis zu Dienstleistungen für Migranten unter einem Dach zügig und transparent einschließlich der Gebührenerhebung bearbeitet.

Das bürgerfreundliche Service ist bestrebt, ihre Kunden und Kundinnen zufriedenzustellen, bevorzugt in seiner Tätigkeit die Anwendung von verschiedenen Innovationen.

Ca. 30.000 Menschen nehmen täglich Dienstleitungen von ASAN-Zentren.

ASAN xidmət bietet insgesamt 250 Dienstleistungen, davon 113 öffentliche Dienstleistungen sind. Bisher wurden hier mehr als 28 Millionen Bürger verschiedenartige Dienstleistungen erbracht.