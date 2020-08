Präsident Ilham Aliyev telefoniert mit Präsident Putin

Am 12. August hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, telefoniert.

Das teilte der Pressedienst des Präsidenten mit.

Präsident Ilham Aliyev informierte Präsident Wladimir Putin über militärische Provokationen, die Armenien am 12. und 16. Juli in Richtung der aserbaidschanischen Region Towus an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze begangen hatte. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt betonte, dass infolge der nächsten Aggression Armeniens Soldaten der Streitkräfte der Republik Aserbaidschan und ein Zivilist getötet wurden. Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass viele Häuser in den an der Grenze liegenden Dörfern und Siedlungen durch Artilleriebeschüsse der armenischen Streitkräfte zerstört und schwer beschädigt wurden.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass der Hauptzweck dieses militärischen Angriffs der armenischen Seite darin besteht, dritte Seiten in den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt hineinzuziehen.

Präsident Ilham Aliyev machte den russischen Präsidenten darauf aufmerksam, dass die Intensität der Lieferungen militärischer Ausrüstungen aus Russland nach Armenien gleich nach den Zusammenstößen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze vom 17. Juli bis heute in der aserbaidschanischen Öffentlichkeit große Besorgnis hervorgerufen hatten.

Präsident Ilham Aliyev sagte zudem, dass das Volumen der Fracht für militärische Zwecke, die gleich nach den Zusammenstößen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze bis heute auf dem Luftweg von Kasachstan, Turkmenistan und dem Iran aus Russland nach Armenien befördert wurde, mehr als 400 Tonnen betrug, und der Hauptzweck des Anrufs darin besteht, eine Klarheit in dieser Angelegenheit zu bringen.

Beim Telefonat wurden auf der Tagesordnung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stehende Fragen erörtert und die gegenseitige Absicht zum Ausdruck gebracht, um die aserbaidschanisch-russische Partnerschaft in allen Bereichen weiter zu stärken.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte Wladimir Putin zur Registrierung des COVID-19-Impfstoffs in Russland.