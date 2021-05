Präsident Ilham Aliyev telefoniert mit seinem kasachischen Amtskollegen

Am Montag, dem 17. Mai hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit seinem kasachischen Amtskollegen

Kassym-Schomart Tokajew, telefoniert.

Der aserbaidschanische Präsident gratulierte dem Präsidenten von Kasachstan zu seinem Geburtstag und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit und gute Gesundheit für das Wohl seines Landes.

Der kasachische Präsident bedankte sich bei seinem aserbaidschanischen Amtskollegen für Glückwünsche.

Die Staatsoberhäupter zeigten sich zuversichtlich, dass sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiterhin erfolgreich entwickeln werden.

Präsident Ilham Aliyev hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew über die jüngsten Ereignisse an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze informiert. In diesem Zusammenhang sagte der Präsident von Aserbaidschan, dass der Prozess der Demarkation der Grenzen im Gange ist und die armenische Seite eine inadäquat Reaktion darauf zeigt. Armeniens Appell an die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit in dieser Hinsicht ist nichts anderes als ein Versuch, das Thema zu internationalisieren, und es ist völlig unbegründet, es gab keine Zusammenstöße an der Grenze, die Situation ist stabil, Verhandlungen sind im Gange, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew dankte Präsident Ilham Aliyev für diese Informationen.