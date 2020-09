Präsident Ilham Aliyev telefoniert mit seinem türkischen Amtskollegen

Heute telefonierte Präsident Ilham Aliyev den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um ihm zum 102. Jahrestag der Befreiung von Baku am 15. September zu gratulieren. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt wies beim Telefonat darauf hin, dass die kaukasische islamische Armee unter der Führung von Nuru Pascha zusammen mit der aserbaidschanischen Nationalarmee und Freiwilligen Baku von der armenischen und bolschewistischen Besatzung befreit hatte.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte daran, er habe seinem türkischen Amtskollegen ein Glückwunschschreiben zu diesem bedeutenden Ereignis gesandt. Er wies darauf hin, dass das Gedenken von unseren Vorfahren immer geehrt wurde, und der 15. September noch heute als Beispiel für Hingabe an ihre Erinnerung gefeiert wird. In Baku sowie in verschiedenen Regionen Aserbaidschans finden Veranstaltungen zu diesem denkwürdigen Ereignis statt, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Der türkische Präsident Recep bedankte sich für den Anruf und übermittelte Präsident Ilham Aliyev seine Glückwünsche und machte darauf aufmerksam, er habe seinem aserbaidschanischen Kollegen ein Glückwunschschreiben zu zum 102. Jahrestag der Befreiung von Baku gesandt. Er wies auf die Rolle der kaukasischen islamischen Armee und der aserbaidschanischen Nationalarmee bei der Befreiung von Baku hin.

Die Staatsoberhäupter betonten, dass die beiden Bruderländer sich in allen Angelegenheiten gegenseitig unterstützten.

Im Laufe des Gesprächs erinnerte man auch an die Militärparade, die vor zwei Jahren anlässlich des 100. Jahrestages der Befreiung von Baku stattfand. Die Staatschefs zeigten sie sich zufrieden mit dem aktuellen Entwicklungsstand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und diskutierten die Aussichten für die aserbaidschanisch-türkische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.