Präsident Ilham Aliyev telefoniert mit seinem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev telefonierte am Freitag, dem 5. November mit seinem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev am Vorabend des Inaugurationstages.

Der Präsident von Aserbaidschan gratulierte dem Präsidenten Usbekistans zu seinem überzeugenden Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und wünschte ihm viel Erfolg bei der Sicherung des Wohlergehens und des Wohlstands des usbekischen Volkes.

Beim Telefonat wurden aktuelle Fragen der weiteren Stärkung der usbekisch-aserbaidschanischen strategischen Partnerschaft und des Ausbaus der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erörtert. Die Staatsoberhäupter äußerten sich zufrieden über die stetige Wachstumsdynamik der Indikatoren für den gegenseitigen Handel und die Zahl der gemeinsamen Projekte in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die Präsidenten bezeichneten den Start der Automobilherstellung in der aserbaidschanichen Stadt Hajigabul in diesem Jahr, sowie ein Reihe von Projekten, die im Bereich Landwirtschaft und Seidenraupenzucht umgesetzt werden, als erfolgreiche Beispiele für dei bestehende enge Zusammenarbeit.

Es wurde darauf hingewiesen, dass im nächsten Monat in Baku die nationale Industrieausstellung Usbekistans stattfinden wird. Es werden Vorbereitungen für die ordentlichen Sitzungen der Regierungskommission und des Wirtschaftsrates laufen.

Die Staatschefs diskutierten auch die Fragen der Zusammenarbeit im Verkehrs- und Kommunikationsbereich, insbesondere die Wiederaufnahme des Flugbetriebs zwischen den Hauptstädten. Die Bedeutung der regelmäßigen Durchführung gemeinsamer kultureller und humanitärer Veranstaltungen in Usbekistan und Aserbaidschan wurde hervorgehoben.

Die Präsidenten führten einen Meinungsaustausch über die wichtigsten Aspekte der regionalen Zusammenarbeit, einschließlich der Tagesordnung des bevorstehenden Gipfeltreffens des Türkischen Rates. Der Zeitplan für die Sitzungen auf höchster Ebene wurde berücksichtigt.