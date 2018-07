Präsident Ilham Aliyev trifft Exekutivdirektor des französischen Instituts für internationale Beziehungen in Paris

Paris, 19. Juli, AZERTAC

Am 19. Juli ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Frankreich in Paris mit dem Geschäftsführer des französischen Instituts für Internationale Beziehungen, Thierry de Montbrial, zusammengetroffen.

Thierry de Montbrial erinnert gerne an die Treffen mit dem Nationalleader Heydar Aliyev in Frankreich und mit Präsident Ilham Aliyev in Frankreich, wie AZERTAC berichtete.

Die Seiten tauschten bei dem Treffen Meinungen über die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und Aserbaidschan, internationale und regionale Fragen sowie den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt aus.