Präsident Ilham Aliyev trifft Parlamentspräsident der Türkei Binali Yildirim VIDEO

Baku, 21. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev ist am Freitag, dem 21. September mit dem Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung Binali Yildirim zusammengetroffen, wie AZERTAC berichtete.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt bedankte sich bei Binali Yildirim für die Teilnahme an der feierlichen Sitzung anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung des aserbaidschanischen Parlaments. Präsident Ilham Aliyev wies auf die Bedeutung des ersten offiziellen Besuchs von Binali Yildirim in Aserbaidschan als Parlamentspräsident hin und zeigte sich zufrieden mit seiner Visite in Aserbaidschan.

Bei dem Treffen erinnerte man an den jüngsten Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Aserbaidschan und bezeichnete großartige Parade anlässlich des 100. Jahrestages der Befreiung von Baku als drastischer Ausdruck der Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen den beiden Ländern.

Es wurde hervorgehoben, dass sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen, einschließlich die interparlamentarische Zusammenarbeit erfolgreich entwickeln. Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass diese Beziehungen auch weiterhin gestärkt werden.

Der aserbaidschanische Parlamentssprecher Ogtay Asadov war ebenfalls beim Treffen anwesend.