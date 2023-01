Präsident Ilham Aliyev trifft mit CEO von “Kromatix SA“ in Davos VIDEO

Davos, 18. Januar, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 18. Januar hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in Davos mit dem Geschäftsführer von “Kromatix SA“ Rafik Hanbali getroffen, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen sprachen die Seiten die Aktivitäten und Produkte von "Kromatix SA", sowie die Energieerzeugung durch Anwendung neuer Technologien in Aserbaidschan.

Im Gespräch wurde betont, dass das Unternehmen Technologien herstellt, die durch spezielle Technologien und Beschichtungen die Verwendung von Gläsern von Gebäudefassaden als Sonnenkollektoren ermöglichen. In Anbetracht der Erklärung der von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete zur grünen Energiezone tauschten die Seiten Meinungen über die Anwendung dieser Technologien in Gebäuden und Konstruktionen im Land aus.

Rafic Hanbali informierte das Staatsoberhaupt über die Pläne des Unternehmens “Kromatix SA“ für die Gründung einer Tochtergesellschaft in Aserbaidschan, insbesondere in der Freihandelszone Alat. Als Pilotprojekt wurde die Bedeutung des von “Kromatix SA“ geplanten Projektes für die Verkleidung eines Schulgebäudes im Rayon Jabrayil hervorgehoben. Zu wurde betont, dass geplant ist, dies in Zukunft auch an anderen Schulen anzuwenden.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass er die geplanten Projekte des Unternehmens in Aserbaidschan unterstütze, und betonte die Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie bestehende Möglichkeiten für den Zugang zum Inlandsmarkt und anderen Märkten in der Region.

Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen “Kromatix SA“ und dem Staatlichen Komitee für Stadtplanung und Architektur Aserbaidschans gelegt wurde.

Präsident Ilham Aliyev lud Rafik Hanbali zu einem Besuch in Aserbaidschan und in den von der Besatzung befreiten Gebieten ein.

Die Einladung wurde gerne angenommen.