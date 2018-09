Präsident Ilham Aliyev trifft seinen mongolischen Amtskollegen VIDEO

Baku, 24. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev ist am Montag, dem 24. September mit dem zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffenen Präsidenten der Mongolei, Khaltmaagiin Battulga, zusammengetroffen, wie AZERTAC berichtete.

Staatspräsident Ilham Aliyev empfing Präsident Khaltmaagiin Battulga.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an Telefongespräch mit seinem mongolischen Amtskollegen und sagte: “Als Sie mich anriefen, um mir zum Sieg bei den Wahlen zu gratulieren, hatten wir im Laufe des Gesprächs ein Treffen in Baku vereinbart. Ich habe Sie eingeladen. Ich bin froh, dass Sie nach Baku gekommen sind. Sie sind ein bekannter Judoka, daher wird es für Sie interessant sein, die in Baku stattfindenden Wettbewerbe zu verfolgen.

Beim Treffen wurden auch Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Handel, Investitionen, Tourismus, Informations- und Kommunikationstechnologien, Transitverkehr, Bildung, Teppichweberei sowie Möglichkeiten für die Nutzung des aserbaidschanischen Satelliten durch die mongolische Seite erörtert.

Sie tauschten sich auch über die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen aus.

Anschließend ließ man sich fotografieren.