Präsident Ilham Aliyev trifft sich in Davos mit dem Ministerpräsidenten der Niederlande

Davos, 19. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich in Davos mit dem Ministerpräsidenten des Königreichs der Niederlande, Mark Rutte, getroffen.

Die Seiten äußerten sich zufrieden über die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Niederlanden und betonten in diesem Zusammenhang, dass die niederländischen Unternehmen an der Umsetzung verschiedener Projekte in Aserbaidschan aktiv beteiligt sind.

Mark Rutte schätzte den Beitrag Aserbaidschans zur Gewährleistung der Energiesicherheit der Europäischen Union und seine Rolle bei der Gasversorgung der europäischen Länder hoch ein und drückte seine Dankbarkeit dafür aus.

Im Laufe des Gesprächs verwiesen die Seiten auf die zunehmende Bedeutung des Ost-West-Verkehrskorridors und des dazugehörigen Mittelkorridors und tauschten sich über regionale Fragen aus.

Das Staatsoberhaupt informierte über die Normalisierung der armenisch-aserbaidschanischen Beziehungen und den Prozess der Verhandlungen über einen Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern. Der Präsident von Aserbaidschan betonte die Bedeutung des Verhandlungsprozesses, der mit Unterstützung des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel geführt wurde, und fügte hinzu, dass sein Land bereit sei, die Verhandlungen als Teil dieses Prozesses fortzusetzen.

Präsident Ilham Aliyev hob die jüngsten Entwicklungen auf der Straße Latschin-Khankendi in Aserbaidschan hervor und machte darauf aufmerksam, dass Armenien falsche Informationen über die angebliche Sperrung der Straße verbreitet und versucht, die internationale Gemeinschaft zu verwirren. Das Staatsoberhaupt sagte, dass die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Aserbaidschans in den Gebieten, in denen die russischen Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, die berechtigte Unzufriedenheit der aserbaidschanischen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen verursacht hat.

Es wurde betont, dass derzeit der freie Verkehr humanitärer Güter und Zivilisten auf der Straße durch russische Friedenstruppen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gewährleistet ist. Die Bedeutung des Abzugs krimineller Elemente aus diesen Gebieten wurde noch einmal betont.