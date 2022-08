Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Athleten, die Aserbaidschan bei den 5. Islamischen Spielen der Solidarität in Konya vertreten VIDEO

Konya, 9. August, AZERTAC

Am Dienstag, dem 9. August ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und die First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Türkei mit Athleten zusammengetroffen, die unser Land bei den 5. Islamischen Spielen der Solidarität im türkischen Konya vertreten.