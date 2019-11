Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Patriarch Kirill

Baku, 14. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva sind am Donnerstag, dem 14. November mit Patriarch Kirill zusammengetroffen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev schätzte die Teilnahme von Patriarch Kirill am zweiten Gipfel religiöser Führer in Baku hoch ein und sagte: “Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung hat einen hohen Stellenwert. Ich habe Ihrer Rede aufmerksam zugehört. Ich stimme völlig Ihrer These zu, Ihrer Einschätzung der Situation, was man tun muss, um traditionelle Werte und die Prinzipien der Weltreligionen zu verteidigen und den interreligiösen Dialog zu fördern.“

Patriarch Kirill sprach beim Gespräch große Entwicklungsprozesse in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku unter Leitung von Präsident Ilham Aliyev an und sagte. “Baku ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Ich war während der Sowjetzeit hier in Baku und erinnere mich an diese Stadt. Alles, was ich jetzt gesehen habe, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dies zeugt natürlich von einer großen Entwicklung unter Ihrer Führung.“