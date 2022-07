Präsident Ilham Aliyev und Bulgariens Ministerpräsident Kiril Petkow treffen sich zu Vier-Augen-Gespräch in Baku VIDEO

Baku, 21. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende Ministerpräsident der Republik Bulgarien, Kiril Petkow, haben sich in Baku zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen.

AZERTAC zufolge nahm der aserbaidschanische Präsident den bulgarischen Premierminister in Empfang.

Dann ließ man sich fotografieren.

“Wir haben sehr wichtige Fragen im Zusammenhang mit unseren bilateralen Beziehungen in mehreren Telefonaten besprochen”, sagte Präsident Ilham Aliyev beim Gespräch. Der Präsident äußerte sich erfreut über den aktuellen Besuch des bulgarischen Premierministers und wies darauf hin, es gebe Möglichkeiten und Zeit, uns über die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit auszutauschen.

Präsident Ilham Aliyev sagte: “Bulgarien und Aserbaidschan sind strategische Partner. Wir haben die entsprechende Erklärung erst vor relativ kurzer Zeit unterzeichnet. Kurz gesagt, dies ist ein sehr hohes Maß an Zusammenarbeit. Natürlich umfasst die strategische Zusammenarbeit viele Bereiche, einschließlich der Energiesicherheit. Dieses Thema ist derzeit eines der Top-Themen auf der globalen Agenda. Diese und andere Fragen werden heute erörtert. Ich freue mich, dass wir eine Zusammenarbeit im Energiebereich aufgebaut haben.“

Der Staatschef sprach auch den Südlichen Gaskorridor an und wies darauf hin, es gebe auch eine direkte Leitung, die nach Bulgarien führt. Dies ist natürlich eine langfristige Zusammenarbeit, die in Zukunft großes Potenzial haben wird. Es gibt gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit nicht nur im Energiesektor, sondern auch in anderen Bereiche wie Handel, Investitionen, Gründung von Joint Ventures, Tourismus, fügte der Präsident hinzu.

“Es gibt viele Bereiche, die man unter Freunden besprechen kann. Unsere Länder sind befreundete Länder. Ich bin mir sicher, dass diese Freundschaft in Zukunft noch stärker werden wird“, so Präsident Ilham Aliyev.

Bulgariens Premierminister Kiril Petkow bedankte sich beim aserbaidschanischen Präsidenten und sagte: “Zunächst möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie sich in den letzten sechs Monaten in unserer Zeit der Not als ein wahrer Freund erwiesen haben. So sollte Freundschaft sein. Die Freundschaft zwischen unseren Ländern hat eine lange Geschichte und umfasst viele Bereiche. Ich habe mit großer Freude erfahren, dass wir neben dem Energiebereich auch andere Themen wie Technologien, Informationstechnologien, Landwirtschaft, Bauwesen diskutieren können.

Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit, die Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Sie haben es geschafft, drei internationale Flughäfen zu bauen und zu einem Knotenpunkt zwischen Ost und West zu werden.

Bulgarien ist Mitglied der Europäischen Union. Wir sind auch Mitglied des EU-Rats. Daher können Sie sich nicht nur im bilateralen Format, sondern auch auf Bulgarien verlassen, das Mitglied der Europäischen Union ist. Also, ich denke, wenn wir zusammen sind, werden die Horizonte vielversprechend aussehen.”