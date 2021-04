Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Distrikte Jabrayil und Zangilan VIDEO

Baku, 26. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Töchter Leyla Aliyeva besuchten am Montag, dem 26. April die Rayons Zangilan/Sängilan und Jabrayil (Dschäbrayil), wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt, die First Lady und ihre Töchter ließen am Eingang des Rayons Jabrayil vor der Tafel mit einer Aufschrift "Herzlich willkommen in Jabrayil!" fotografieren. Präsident Ilham Aliyev sagte: “Wir sind im Bezirk Jabrayil angekommen. Wir haben diese Tafel im gleichen Design wiederaufgebaut, die in der Sowjetzeit am Eingang der Region Jabrayil aufgestellt worden war. Dieser Schild wurde während der Besatzung völlig zerstört und war ganz verrostet. Wir haben es restauriert. Wir werden alle befreiten Länder, alle Städte und Dörfer wiederherstellen“.

Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva nahmen anschließend an der Eröffnung einer Militäreinheit des Grenzdienstes im Rayon Jabrayil teil.

Dann lernte Präsident Ilham Aliyev neue Militärfahrzeuge kennen und fuhr eines von ihnen.

Das Staatsoberhaupt besuchte dann die Sporthalle der Militäreinheit.

Nachdem Präsident Ilham Aliyev die in der Militäreinheit geschaffenen Bedingungen kennengelernt hatte, traf er mit Grenzsoldaten zusammen und hielt eine Rede vor ihnen.

Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Töchter Leyla Aliyeva kamen dann im Dorf Aghali in der Region Zangilan an, wo sie den Grundstein für das erste Projekt "Smart Village" gelegt und sich mit Vertretern ausländischer Unternehmen im Videoformat unterhalten haben.