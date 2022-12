Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev VIDEO

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

Heute jährt sich der Todestag vom Architekten und Gründer des modernen und unabhängigen Staates Aserbaidschan, dem weltberühmten Politiker, großen Sohn der türkischen Welt, Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev zum neunzehnten Mal.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva kamen am Montag, dem 12. Dezember in der Ehrenallee an, um hier das Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev zu besuchen.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Kranz am Grabmal des großen Leaders nieder.

Anschließend wurde die Staatshymne intoniert.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten beim Besuch in der Ehrenallee frische Blumen ebenfalls an den Grabmalen von der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, dem Akademiemitglied Zarifa Aliyeva sowie dem prominenten Staatsmann Asis Aliyev und Professor Tamerlan Aliyev nieder.