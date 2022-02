Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Hauptquartier der Sondervertretung von Aserbaidschans Präsident in Aghdam VIDEO

Aghdam, 14. Februar, AZERTAC

Am Sonntag, dem 13. Februar machten sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit den Bedingungen vertraut, die im Hauptquartier der Sondervertretung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in den befreiten Gebieten der Wirtschaftszone Karabach geschaffen wurden.

Der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Emin Huseynov, informierte den Präsidenten und die First Lady über die Bedingungen, die im Hauptquartier in den befreiten Gebieten der Wirtschaftszone Karabach geschaffen wurden.

Man teilte ihnen mit, dass beim Bau des Hauptquartiers die neuesten innovativen Technologien genutzt wurden.

Auf einer 3.300 Quadratmeter großen Grünfläche wurden mehr als 30 Baum- und Straucharten gepflanzt.

Im Zentrum des Verwaltungsgebiets wurde ein Flaggenplatz errichtet.