Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Region Füsuli

Füsuli, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva das Rayon Füsuli besucht.

AZERTAC zufolge legten der Präsident und die First Lady im Rahmen des Besuchs den Grundstein für das Berufsgymnasium in Füsuli, pflanzten Bäume im neuen zentralen Park und nahmen an der Grundsteinlegung des Zentralkrankenhauses im Füsuli Distrikt teil.