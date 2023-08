Kelbadschar, 25. August, AZERTAC

Am Freitag, dem 25. August der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva sind zu Besuch in die Region Kelbadschar gereist.

AZERTAC zufolge nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der Einweihung des 5,3-MVA-Kleinwasserkraftwerks „Soyugbulag“ der Offenen Aktiengesellschaft “Azerenergy” teil.

Der Präsident von “Azerenergy” Baba Rzayev informierte das Staatsoberhaupt Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über die geleisteten Arbeiten.

Man teilte mit, dass im Kraftwerk in Europa hergestellte zwei moderne Ökoturbinen, Generatoren, Steuerungs- und Automatisierungstafeln installiert wurden. Um die Station in das Stromnetz zu integrieren, wurde eine 6-kV-Kabelleitung mit einer Länge von 6 Kilometern gebaut und an eine optische Kabelleitung angeschlossen. Für den Fall höherer Gewalt wurde in der Gegend ein Dieselgenerator installiert.

Anschließend setzte das Staatsoberhaupt das Kleinwasserkraftwerk „Soyugbulag“ in Betrieb.

Man informierte, dass das Kleinwasserkraftwerk „Soyugbulag“ an ein digitales SCADA-Steuerungssystem angeschlossen wurde.

Das Kraftwerk wird 15,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.