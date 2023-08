Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Region Latschin

Latschin, 25. August, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Freitag, dem 25. August die Region Latschin besucht.

Der Staatschef nahm beim Besuch in Latschin an der Eröffnung einer Reihe von Kleinwasserkraftwerken der Offenen Aktiengellschaft „Azerenergy“ teil.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady informierten sich über den Fortschritt beim Bau eines internationalen Flughafens.

Präsident Ilham Aliyev interessierten sich auch für den Fortschritt beim Bau der Autobahn Kelbadschar-Latschin.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten den Grundstein für einen Hotelkomplex, der in der Nähe der Stadt Latschin gebaut werden soll, nahmen an der Eröffnung einer Möbelfabrik im Industriegebiet des Bezirks Latschin und machten sich mit der Tätigkeit der Produktionsanlage für vorgefertigte Modulhäuser vertraut, besichtigten das Gehege für Kleintiere, weihten einen Drehpavillon des Kreativstudios „Hojazfilm“, die Mittelschule Nr. 2 des Bezirks Latschin nach einer vollständigen Renovierung sowie die „Fischfarm Hakari“ ein.