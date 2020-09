Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen bei armenischer Provokation verletzte Soldaten

Baku, 30. September, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 30. September haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva das Militärhospital des Verteidigungsministeriums besucht. Hier trafen sie mit Soldaten zusammen, die bei der armenischen militärischen Provokation am 27. September verletzt wurden und derzeit im Zentralen Klinischen Militärhospital des Verteidigungsministeriums behandelt werden.