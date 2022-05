Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen eines von Stadtvierteln in Schuscha, wo sich Shusha Boutique Hotel befinden wird VIDEO

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai sind der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nach ihrem Besuch in der Stadt Füsuli auch in der Stadt Schuscha gewesen.

Der Präsident und die First Lady waren im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schuscha in einem von Stadtvierteln, wo sich das Shusha Boutique Hotel befinden wird.

Der Berater des Präsidenten, Anar Alakbarov, informierte den Staatschef und die First Lady über die hier durchgeführten Rekonstruktions- und Wiederaufbauarbeiten.

Im Konzept für Wiederaufbau von Schuscha wird unter Berücksichtigung des touristischen Potenzials der Stadt eine entsprechende Infrastruktur geschaffen. Das Boutique-Hotel wird sich hier in einem Gebäude in der Kötscharli-Straße befinden. Es wird derzeit modernisiert. Hier werden alle Bedingungen für den Komfort von Gästen geschaffen. Im Hotel wird es 13 Zimmer und ein kleines Restaurant geben.