Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen verletzten Soldaten VIDEO

Baku, 11. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 11. November haben der Präsident der Republik Aserbaidschan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva das Zentrum für klinische Medizin Nr.1 in Baku besucht, wo die Soldaten behandelt werden, die bei den Kämpfen um die Befreiung der besetzten Gebiete aus der armenischen Okkupation verletzt worden sind.