Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva enthüllen Denkmal von Uzeyir Hajibeyli in Schuscha:

Schuscha, 29. August, AZERTAC

Am Sonntag, dem 29. August ist in der Stadt Schuscha das Denkmal des hervorragenden aserbaidschanischen Komponisten Uzeyir Hajibeyli enthüllt worden.

Während ihres Aufenthalts in der Stadt Schuscha nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der Enthüllung teil, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.