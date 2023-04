Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva gratulieren türkischer Athletin, die bei Europameisterschaften in Eriwan Goldmedaille gewonnen hat

Baku, 19. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben der türkischen Schwerathletin Nuray Güngör, die bei den Gewichtheben-Europameisterschaften in Eriwan die Goldmedaille gewonnen hat, ein Glückwunschschreiben geschickt.

„Wir gratulieren Ihnen herzlich, dass Sie den Titel der Europameisterin im Gewichtheben gewonnen haben.

Wir sind glücklich und stolz darauf, dass Sie bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Eriwan herausragende Leistung erbracht, Ihr Land mit großer Entschlossenheit vertreten und die Flagge der brüderlichen Türkei unter den Klängen der Nationalhymne des Bruderlandes in die Höhe gehisst haben.

Wir drücken Ihnen unseren besonderen Dank aus, dass Sie Ihre Siege und Medaillen Aserbaidschan gewidmet haben. Dies beweist einmal mehr, dass die brüderliche Türkei uns immer dort vertritt, wo Aserbaidschan nicht präsent ist. Dies hat der ganzen Welt wieder einmal deutlich gezeigt, dass wir eine Nation, zwei Staaten sind.

Wir sind stolz auf Sie und wünschen Ihnen für die Zukunft neue Siege“, hieß es in der Glückwunschbotschaft.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva gratulierten am 16. April ebenfalls zwei weiteren türkischen Athleten, Cansu Bektas und Gamze Altun, die jeweils die Gold- und Silbermedaillen bei den Europameisterschaft im Gewichtheben in Eriwan gewonnen haben.