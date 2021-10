Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizieren Arbeiten, die im Rahmen des Projekts “Smart Village“ im Dorf Aghali in Zangilan Region umgesetzt werden VIDEO

Zangilan, 21. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilten am Mittwoch, dem 20. Oktober zu einem Besuch in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Zangilan/Sängilan.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady inspizierten beim Besuch in jener Region die Arbeiten, die im Rahmen des Projektes "Smart Village" im Dorf Aghali jener Region durchgeführt werden.

Der aserbaidschanische Landwirtschaftsminister Inam Karimov teilte ihnen mit, dass die Bauarbeiten in einer mehr als 110 Hektar großen Fläche im Gange seien. Er sagte, dass nach dem Projekt derzeit 200 vollisolierte Ökohäuser, 4 zweistöckige Nichtwohngebäude, eine Schule mit 360 Plätzen und ein Kindergarten mit 60 Plätzen gebaut werden. Während der Bauarbeiten werden innovative Materialien verwendet, sagte Minister Karimov.