Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizieren Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Itschäri Schähär VIDEO

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Am Montag, dem 29. Juni besuchten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Itschäri Schähär (Innenstadt). Sie machten sich hier mit Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten vertraut , die in einem Teil der Itschäri Schähär durchgeführt wurden.

AZERTAC zufolge wurden die Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten hier auf Initiative von First Lady Mehriban Aliyeva und mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung durchgeführt.