Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legen Grundstein für zentrales Krankenhaus mit 180 Betten in der Stadt Füsuli VIDEO

Füsuli, 10. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai sind der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban in der Stadt Füsuli gewesen.

AZERTAC zufolge legten der Präsident und die First Lady im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Füsuli den Grundstein für ein zentrales Rayonkrankenhaus mit 180 Betten teil.