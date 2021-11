Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva lernen Restaurierungsarbeiten an Bädöyün-Moschee in Lahidsch VIDEO

Ismayilli, 1. November, AZERTAC Am Montag, dem 1. November besuchten der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben im Rahmen eines Besuchs in der Region Ismayilli die Siedlung Lahidsch. Das Staatsoberhaupt und die First Lady besichtigten die Siedlung und unterhielten sich mit Bewohnern, berichtete AZERTAC. Dann machten sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit den Restaurierungsarbeiten an der Bädöyün-Moschee in der Siedlung Lahidsch vertraut. Als die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva im Jahr 2019 in der Siedlung Lahidsch zu Besuch war, stellten die Bewohner an sie eine Bitte um die Restauration der Moschee. Der Erste Vizepräsident machte sich mit dem Zustand der Moschee vertraut und beauftragte, sie sorgfältig zu restaurieren. Die durchgeführten Arbeiten haben das Interesse von Touristen an Lahidsch weiter erhöht. Jedes Jahr steigt die Zahl der Touristen. So besuchten 2019 89.000 Touristen Lahidsch. 37.000 von ihnen waren ausländische Touristen. Im September dieses Jahres wurde Lahidsch bereits von 82.000 Touristen besucht.

