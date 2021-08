Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machen sich mit Arbeiten vertraut, die am Hausmuseum von Uzeyir Hajibeyli in Schuscha durchgeführt werden VIDEO

Schuscha, 29. August, AZERTAC Am Sonntag, dem 29. August machten sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit den Arbeiten vertraut, die am Hausmuseum des hervorragenden aserbaidschanischen Komponisten Uzeyir Hajibeyli in der Stadt Schuscha durchgeführt werden. Man informierte den Präsidenten und die First Lady Mehriban Aliyeva über die Arbeiten, die hier im Museum durchgeführt werden sollten, teilte die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

