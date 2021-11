Schuscha, 7. November, AZERTAC Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machten sich am Sonntag, dem 7. November mit den Restaurierungsarbeiten vertraut, die am Mehmandarovs Herrenhaus in der Stadt Schuscha durchgeführt werden. Man informıerte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die Arbeiten, die am Komplex durchgeführt werden. Man teilte ihnen mit, dass die Armenier während der Zeit der Besatzung versuchten, das historische Erbe von großen Persönlichkeiten Aserbaidschans zu zerstören, die jahrhundertelang in diesen Gebieten gelebt haben. Die Heydar Aliyev Stiftung restauriert derzeit das Mehmandarovs Herrenhaus, das ein wichtiges historisches Baudenkmal ist. Zum Komplex gehören eine Moschee, kleine und große Häuser.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machen sich mit Restaurierungsarbeiten am Mehmandarovs Herrenhaus in Schuscha vertraut VIDEO

