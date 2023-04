Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machen sich mit neuem Schulgebäude im Rayon Nefchala vertraut

Neftchala, 18. April, AZERTAC

In der Siedlung Banke des Rayons Nefchala ist ein neues Gebäude der Mittelschule Nr.2 gebaut und zur Nutzung übergeben worden.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und die First Lady Mehriban Aliyeva nahmen am Dienstag, dem 18. April bei ihrem Besuch im Rayon Nefchala an der Eröffnung der Schule teil.

Präsident Ilham Aliyev und Frau Mehriban Aliyeva machten sich mit den Bedingungen vertraut, die im neuen Schulgebäude geschaffen wurden.