Schuscha, 30. August, AZERTAC Nach der Befreiung der Stadt Schuscha finden zum ersten Mal Vagifs Poesietage statt. Sie wurden veranstaltet von der Heydar Aliyev Stiftung in der Heimatstadt des Dichters. Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen ebenfalls an der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung teil. Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede bei der Eröffnungsfeier. Anschließend besichtigten das Staatsoberhaupt und die First Lady die Ausstellungen “Karabach ist Perle der aserbaidschanischen Kultur“ und “Wieder in der Heimat: Perlen der Kunst von Karabach“, die von der Heydar Aliyev Stiftung im Rahmen der Vagifs Poesietage veranstaltet wurden.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Vagifs Poesietagen in Schuscha teil

