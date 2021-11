Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva sind in Schuscha angekommen

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva sind am Sonntag, dem 7. November in der Stadt Schuscha eingetroffen.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady nahmen erstmals an der Eröffnung der Automobilstraße “Zafar Yolu” (deutsch: Straße des Triumphs) in der Region Fizuli teil.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten dann den Grundstein für eine Moschee im Dorf Daschalti, einen Radio-und Fernsehturm und ein Krankenhaus in der Stadt Schuscha.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machten sich mit den Restaurierungsarbeiten an der Aschagi Govhar Agha Moschee und dem Herrenhaus Mehmandarov vertraut, die von der Heydar Aliyev Stiftung durchgeführt werden.

Anschließend trafen sich das Staatsoberhaupt und die First Lady mit den Teilnehmern des VIII. Global Baku Forums, unterhielten sich mit ihnen und besuchten das Flachland “Dschidir Düsü” in der Stadt Schuscha.