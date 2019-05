Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva treffen Präsidentin des russischen Verbands für rhythmische Gymnastik VIDEO

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Am Freitag, dem 17. Mai sind der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva mit der Präsidentin des russischen Verbandes für rhythmische Gymnastik, Irina Viner-Usmanova, zusammengetroffen.

AZERTAC zufolge wurde Irina Viner-Usmanova per Dekret von Präsident Ilham Aliyev mit dem Orden der Freundschaft für ihren Beitrag zur Stärkung der Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Russischen Föderation im Bereich des Sports ausgezeichnet. Das Staatsoberhaupt wünschte Irina Viner-Usmanova viel Erfolg und überreichte ihr den Orden.

Irina Viner-Usmanova sprach beim Gespräch die Entwicklung der rhythmischen Gymnastik in Aserbaidschan an und sagte, dass die in Baku gebaute Turnhalle großartig sei. Sie zeigte sich zufrieden mit ihrem Besuch in Aserbaidschan und betonte, dass sie während ihres Besuchs in Aserbaidschan Zeuge großer Entwicklungen in Aserbaidschan wurde.

Am Ende ließ man sich fotografieren.