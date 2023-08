Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva verfolgen Finale über 100m Lauf der Männer der Leichtathletik-WM in Budapest VIDEO

Budapest, 20. August, AZERTAC

Am Sonntag, dem 20. August findet im Nationalen Leichtathletikzentrum in Budapest, der Hauptstadt Ungarns, das Finale über 100m Lauf der Männer der Leichtathletik-WM 2023 statt.

AZERTAC zufolge verfolgen der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva gemeinsam mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban das Finale.

Der Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Republik Serbien, Aleksandar Vučić, Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, der Präsident Turkmenistans, Sardar Berdymukhamedov, der Präsident der Kirgisischen Republik, Sadir Japarov, der Emir des Staates Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, das Staatsoberhaupt der Teilrepublik Tatarstan der Russischen Föderation, Rustam Minnikhanov, das Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina Željka Cvijanović, verfolgen ebenfall das Rennen.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft findet zum ersten Mal in Budapest statt. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, der größte von Ungarn ausgerichtete Sportwettbewerb, begann am 19. August. Mehr als 2.000 Athleten aus mehr als 200 Ländern nehmen an diesem prestigeträchtigen Turnier, das bis zum 27. August dauert, in 49 Leichtathletikarten gegeneinander an. Aserbaidschan ist bei der Weltmeisterschaft mit zwei Athleten vertreten.