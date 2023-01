Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen “Innovationszentrum STEAM“ in Baku ein VIDEO

Baku, 5. Januar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Donnerstag, dem 5. Januar an der Eröffnung des neuen “STEAM Innovationszentrums“ in Baku teilgenommen, wie AZERTAC mitteilte.

Der Minister für Wissenschaft und Bildung, Emin Amrullayev, informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die im Zentrum geschaffenen Bedingungen.