Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Kindergarten in Region Schamachi ein VIDEO

Schamachi, 25. Mai, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Montag, dem 25. Mai im Rahmen des Besuchs in der Region Schamachi an der Eröffnung eines neuen Kindergartens Nr. 2 teilgenommen, wie AZERTAC berichtete.

Sie machten sich mit den hier für die Erziehung und Unterhaltung von Kindern geschaffenen Bedingungen vertraut.